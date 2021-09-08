МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. ВТБ бесплатно застрахует текущие счета и карты от действий мошенников клиентам, которые получают пенсию в банке, рассказал заместитель президента — председателя правления кредитной организации Анатолий Печатников. ВТБ начнет зачислять соцвыплаты на карту без заявлений

"Уровень мошеннической активности постоянно растет, и, к сожалению, все чаще она касается клиентов старшего поколения. Мы уделяем повышенное внимание заботе о пенсионерах, в том числе — в рамках их финансовой защиты. Поэтому сегодня ВТБ открывает отдельную страховую программу — для пенсионеров она будет полностью бесплатной и обеспечит их дополнительную финансовую безопасность", — сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.

Отмечается, что бесплатная страховка карт и текущих счетов предусматривает защиту средств пенсионеров от наиболее актуальных рисков мошенничества — списания в результате перехода на мошеннические сайты, хищения с помощью скимминга, а также заражения гаджетов вредоносным программным обеспечением.

Полис покрывает в том числе кражу денег с карты с использованием ПИН-кода или поддельных документов и хищение полученных в банкомате наличных. В число страховых случаев входит выманивание денег у клиентов с помощью телефонного мошенничества и других приемов социальной инженерии. Мошенники заманивают своих жертв под видом заработка от "Газпрома"

Действующим клиентам страховка будет подключена в течение сентября, а новым клиентам — после поступления первой пенсии. Максимальная сумма возмещения составит 100 тысяч рублей. При этом банк берет на себя все переговоры со страховой компанией при наступлении страхового случая.

По данным ЦБ, кибермошенники во втором квартале текущего года похитили у клиентов российских банков в 1,4 раза больше денег, чем год назад, — 3,013 миллиарда рублей. Доля социальной инженерии в таких операциях во втором квартале упала до 47% против 68,6% годом ранее. При этом доля возвращенных средств от всего объема похищенных мошенниками денег снизилась на 5,4 процентного пункта — до 7,4%.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.