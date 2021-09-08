МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Ограничение потребительского кредитования в России помогло бы стимулировать другие виды кредитования и дать больше пространства для денежно-кредитной политики, что позволило бы экономике восстанавливаться более эффективно заявил помощник президента РФ Максим Орешкин. Орешкин рассказал, чем вызвана текущая волна инфляции в России

"История с ограничением того же потребительского кредитования могла бы дать больше пространства для денежно-кредитной политики, других видов кредитования и позволила бы экономике выходить из текущей проблематики более эффективно", — сказал он в ходе пленарной сессии Московского финансового форума.

Банк России хочет расширить набор доступных инструментов для охлаждения кредитования в РФ, получив право вводить количественные ограничения выдач банками необеспеченных потребкредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в марте.

Также ЦБ в конце августа сообщал, что рост потребительского кредитования в стране во втором квартале ускорился и составил 5,9% против 3,7% в первом квартале, что связано с возросшей потребительской активностью населения. Хотя качество кредитов пока стабильно, на фоне агрессивной динамики выдач таких ссуд и высокого уровня долговой нагрузки населения может произойти некоторый рост "плохих" долгов, указывал регулятор. Для охлаждения этого рынка ЦБ в июле ужесточил регулирование выдачи и запланировал новый раунд ужесточения на октябрь.