МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Люди без кредитной истории чаще всего берут свои первые ссуды в магазинах на покупки, при этом в последнее время они почти в три раза чаще стали обращаться за ипотекой, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперт рассказал, когда стоит подумать о покупке квартиры в ипотеку

Компания проводила исследование по репрезентативной выборке среди 7 тысяч граждан в возрасте 18-60 лет из всех субъектов РФ, которые впервые обратились за заемными средствами в прошлом квартале. Полученные ответы также были сопоставлены с результатами аналогичного исследования по итогам предшествовавшего квартала, чтобы увидеть возможные изменения.

"Первое место удерживает кредитование непосредственно в точках продаж — POS-кредиты, при этом доля прибегнувших к данному виду заемных средств выросла с 33,2% до 33,5%. Это можно объяснить подорожанием различной электроники, которую часто приобретают при помощи POS-кредитов. Например, за первое полугодие 2021 года относительно аналогичного периода 2020 года розничные продажи смартфонов в России в количественном выражении сократились на 8%, а в денежном выражении (общая выручка) выросли на 30%", — выяснили эксперты.

Но популярность у "заёмных новичков" неожиданно приобрела и ипотека. Так, по данным исследования, доля тех, кто обращался в апреле-июне за кредитом на покупку жилья, подскочила до 17,1% с 6,4% в первом квартале. Такая динамика объясняется ужесточением условий программы льготной ипотеки с 1 июля, из-за чего многие стремились успеть оформить ипотеку до этого момента. Также увеличилась доля тех, кто обращался в сервисы альтернативного кредитования, — с 23,7% в первые три месяца текущего года до 25,2% во втором квартале.

Одновременно почти в два раза во втором квартале сократилась доля обращавшихся за автомобильным кредитом — до 3,6% с 6,8%. "Это можно объяснить подорожанием автомобилей, из-за чего все больше граждан решают отказаться от подобного рода крупной покупки", — считают аналитики. Кроме того, снизились доли обратившихся за кредитом наличными и кредитной картой — до 10,2% с 17,6% и до 10,4% с 12,3% соответственно.