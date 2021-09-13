МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России подготовить ряд мер по защите социальных выплат граждан от списаний со счетов, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. Власти доработают механизм выхода закредитованного россиянина из проблемы

Так, к 1 февраля оба регулятора должны внести поправки в законы для защиты соцвыплат от списаний со счетов граждан.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на защиту социальных выплат от списания в рамках исполнительного производства, а также в рамках исполнения гражданами обязательств по договорам потребительского кредита (займа)", — говорится в тексте.

Срок выполнения поручения — 1 февраля 2022 года.

Кроме того, президент рекомендовал Банку России организовать взаимодействие с банками для возврата гражданам списанных с их счетов соцвыплат и докладывать об этом раз в квартал.

"Рекомендовать Банку России организовать взаимодействие с кредитными организациями в целях обеспечения возврата гражданам социальных выплат, списанных этими организациями со счетов в рамках исполнения обязательств по договорам потребительского кредита (займа)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что первый доклад должен быть представлен до 1 ноября, далее — раз в квартал. Ответственной назначена глава Банка России Эльвира Набиуллина.