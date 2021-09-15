МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. На одного российского заемщика в августе 2021 года в среднем приходится 2,1 кредита, пишет RT со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Как рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, за последний год этот показатель практически не изменился.

"Вместе с тем, если рассматривать возрастную структуру российских заемщиков, то за прошедший год среднее количество кредитов немного выросло в возрастных диапазонах до 40 лет: моложе 25 лет — на 0,1 ед., от 25 до 30 лет — на 0,2 ед. и от 30 до 40 лет — на 0,1 ед.", — рассказал специалист.

Наибольшее число кредитов приходится на россиян в возрасте от 25 до 30 лет, это по 2,3 и 2,2 кредита, соответственно.

Меньше всех займов — у заемщиков в возрасте 60-65 лет.