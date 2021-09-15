МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Выдачи кредитов наличными растут уже несколько месяцев подряд, однако в ближайшие месяцы произойдет затухание такого бурного спроса и показатели кредитования замедлятся, прокомментировал РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Россияне в августе взяли рекордный объем кредитов наличными

По данным "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ), выдачи банковским сектором кредитов наличными в России в августе выросли на 8% по сравнению с июлем, их количество достигло рекордных с 1991 года 1,82 миллиона. Россияне берут рекордное количество кредитов третий месяц подряд. В июне этого года банки выдали 1,67 миллиона кредитов "наличными", в июле — на 1% больше (1,69 миллиона).

"Ситуация соответствует общемировым трендам. Скорее всего, уже в ближайшие месяцы будет затухание бурного спроса и показатели кредитования замедлятся", — предположил эксперт.

По его мнению, ускорение роста показателей было вызвано эффектом низкой базы. "Кроме того, инфляция у всех на виду и граждане стараются воспользоваться возможностями, например для улучшения жилищных условий, опасаясь дальнейшего роста цен", — добавил Зельцер.