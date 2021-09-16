МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), за июль 2021 года выросла на 1,9%, до до 36,1 трлн рублей, сообщили в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в совокупных активах не изменился и составил 48,3% на 01.08.2021.

За июль 2021 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), выросли на 1,5%, до 20,9 трлн рублей, при этом их удельный вес в активах не изменился и составил 28%.

Розничные кредиты в анализируемом периоде выросли на 1,8%, до 11,7 трлн рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций в анализируемом периоде не изменилась (15,7%). Доля рублевой составляющей в общей задолженности по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.08.2021 составила 99,4%.