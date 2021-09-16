МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, полученных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), за июль 2021 года выросла на 4,2%, до 8,6 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Динамику показателя определило увеличение МБК, привлеченных от банков-резидентов (на 4,9%, до 7,8 трлн рублей). Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде выросла с 11,3% до 11,5%.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам за июль 2021 года увеличилась на 5,3%, до 8,8 трлн рублей. Динамику показателя определил исключительно рост задолженности по МБК, предоставленным российским кредитным организациям (на 7,7%, до 7,3 трлн рублей). Доля МБК в активах банков в анализируемом периоде увеличилась с 11,4% до 11,8%.