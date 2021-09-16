СОЧИ, 16 сен — ПРАЙМ. Банк России считает преувеличенными страхи банков по поводу ухода пассивов в другие организации, такое мнение высказал первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на международном банковском форуме. Экономист объяснил, почему в России не появляется новых банков

"Я думаю, что страхи по поводу ухода пассивов банков в другие организации они немного преувеличены. Этот отток связан с тем, что у нас в принципе профицит ликвидности и работает система рефинансирования, которая создавалась многие годы и сейчас она отстроена", — сказал он, отвечая на вопрос о рисках для коммерческих банков, в том числе рисках потери пассивов и ликвидности из-за развития фондового рынка, альтернативных инвестиций, страховых и иных небанковских финансовых инструментов.

По его словам, даже если деньги клиентов уйдут в другие организации, то эти организации все равно держат эти деньги в кредитных организациях.

"То есть, наличных вряд ли мы увидим большой отток. Что касается крипторубля или цифрового рубля, то про это надо говорить отдельно. Но в целом, мы не видим никаких угроз", — отметил он.

"Но конкуренцию никто не отменял. Наверное, если тенденция усилится, приход физических лиц на рынок облигаций, значит придется повышать ставки, здесь рынок действует", — заключил он.