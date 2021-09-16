СОЧИ, 16 сен — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" (входит в TCS Group) планирует запустить собственную ипотеку для всех клиентов в конце октября текущего года, сообщил журналистам в кулуарах международного банковского форума председатель правления кредитной организации Станислав Близнюк. Эксперт спрогнозировал ставку по ипотеке в России к концу года

"Тестируем, в октябре-ноябре все будет. Мы компания гибкая, в том числе гибкая в своих целях, у нас нет дедлайнов…. Пока на текущий момент мы планируем запустить в конце октября", — заявил он.

Ранее глава группы Оливер Хьюз сообщал, что ипотека будет запущена в октябре-ноябре текущего года.

"Тинькофф" уже присутствовал на ипотечном рынке России. В 2015 году банк запустил сервис "Тинькофф Ипотека", в рамках которого он занимался оформлением документов, подбором недвижимости и ее страхованием, а саму ипотеку выдавали банки-партнеры. Однако банк посчитал такую модель неприбыльной и закрыл сервис в 2019 году.