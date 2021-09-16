МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА присвоило ВТБ кредитный рейтинг ААА(RU) со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства. ВТБ начнет зачислять соцвыплаты на карту без заявлений

"Стабильный" прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

"Кредитный рейтинг Банка ВТБ (ПАО)… на уровне паритета с финансовыми обязательствами правительства Российской Федерации отражает очень высокую вероятность оказания банку экстраординарной поддержки со стороны государства в случае необходимости ввиду его очень высокой системной значимости", — говорится в сообщении.

АКРА отмечает, что оценка собственной кредитоспособности банка обусловлена очень высокой оценкой бизнес-профиля, удовлетворительными оценками достаточности капитала и риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности.