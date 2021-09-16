МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Банк ВТБ, компания "Дом.РФ" и правительство Архангельской области в четверг подписали соглашение о запуске первой в России универсальной льготной программы для поддержки ипотечных заемщиков в регионах, сообщила пресс-служба ВТБ. "Тинькофф банк" планирует запустить ипотеку в конце октября

Как отмечается в сообщении, сейчас в России реализуется более 280 региональных жилищных программ для разных категорий заемщиков, значительно отличающихся по своим условиям. ВТБ и "Дом.РФ" договорились создать универсальную региональную программу с акцентом на социальную сферу.

Пилотный проект будет реализован в Архангельской области с января 2022 года. Получить льготные условия по ипотеке в режиме одного окна смогут сотрудники сферы здравоохранения и образования. Ставка для них составит 6%, а для семей, у которых с 1 января 2018 года родился первый и последующий ребенок — 2% годовых. Сумма кредита ограничена 3 миллионами рублей, размер первоначального взноса — 15% от стоимости недвижимости, срок кредита — до 20 лет.

"Механизм льготного ипотечного кредитования для региональных программ, реализованный "Дом.РФ" при участии крупнейших кредиторов, повышает адресность мер государственной поддержки и делает доступным улучшение жилищных условий для десятков тысяч жителей России. Благодаря подобным программам многие смогут улучшить качество жизни в ближайшее время", — приводятся в сообщении слова главы "Дом.РФ" Виталия Мутко. Эксперт спрогнозировал ставку по ипотеке в России к концу года

Как отметил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников, новый механизм объединит все преимущества федеральных и региональных программ и при этом будет доступен клиентам в режиме одного окна, без предоставления дополнительных справок и лишних визитов в банк.

"Архангельская область станет первым субъектом федерации, где новый механизм поддержки ипотечных заемщиков будет реализован в полном объеме. Мы уверены, что наш совместный проект станет отличным примером и для других регионов, где сохраняется большой потенциал предоставления качественного нового жилья для льготных категорий населения", — цитирует его пресс-служба.