ЦЮРИХ, 16 сен — ПРАЙМ. Швейцарская ассоциация банкиров (SBA) назвала управление киберрисками одним из приоритетов в своей работе и заявила, что совместно с властями Швейцарии работает над созданием центра киберкомпетенции. Регулятор назвал преувеличенными страхи банков из-за оттока пассивов

Согласно заявлению ассоциации, она определила пять направлений в области обеспечения будущего швейцарского финансового центра, основываясь на работе, проделанной, за последние пять лет. В качестве таких направлений указываются экономика данных, устойчивость, взвешенное регулирование, доступ к рынкам, а также кибербезопасность.

"Эффективная защита от киберрисков имеет решающее значение для конкурентоспособности и репутации финансового центра. Швейцарские банки в течение многих лет упорно работают над улучшением своей кибербезопасности, и они инвестировали значительные суммы в эту область. Создание скоординированной защиты особенно важно в области кибербезопасности. В настоящее время SBA работает с властями над созданием совместного центра киберкомпетенции", — говорится в заявлении ассоциации.

Отмечается, что ассоциация тесно сотрудничает с властями и представителями отрасли над повышением киберустойчивости финансового рынка. Цель этого взаимодействия состоит в том, чтобы создать структуры для сотрудничества между финансовыми учреждениями и органами власти для эффективного управления кризисами.