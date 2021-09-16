МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. ВЭБ.РФ и СБЕР будут использовать единые стандарты оценки ESG-рисков. о взаимодействии в оценке ESG-рисков. СБЕР также намерен обеспечить ВЭБ.РФ доступ к двум собственным цифровым платформам — ESG-рейтингов российских компаний и оценки углеродного следа, — которые он сейчас создает. Об этом стало известно из меморандума, подписанного на XVIII Международном банковском форуме "Банки России — XXI век" между государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и Сбером. Сбербанк учредил собственную научную премию

"Концепцию зелёной экономики некоторые воспринимают как определенное ограничение, говорят о возможных убытках и потерях. Но глобальный энергопереход, стремление стран к углеродной нейтральности — не столько угроза, сколько новая возможность. Низкоуглеродное развитие открывает возможность для создания новых отраслей и выращивания компаний — национальных чемпионов, глобально — для создания конкурентоспособной углеродно-нейтральной экономики. В этом смысле наш альянс со Сбером создаёт мощный фундамент для ESG-трансформации российского банковского сектора, который, в свою очередь, позволит создать финансовую основу для выхода российской экономики на траекторию низкоуглеродного развития", — сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Банк также намерен обеспечить ВЭБ.РФ доступ к двум собственным цифровым платформам — ESG-рейтингов российских компаний и оценки углеродного следа, — которые Сбер сейчас создает.

Кроме того, данный меморандум предусматривает такие направления сотрудничества, как ESG-стресс-тестирование кредитного портфеля ВЭБ.РФ, независимая экологическая экспертиза сделок госкорпорации и обучение её сотрудников анализу ESG-рисков.

"Создаваемые Сбером стандарты ESG-раскрытий, система оценки заёмщиков с точки зрения ESG-факторов и аналитическая модель оценки углеродного следа помогут сделать наш кредитный процесс более прозрачным, эффективным и будет способствовать становлению в России полноценного рынка ESG-финансирования", — отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ — член правления Алексей Мирошниченко.