МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Банк России в начале октября выпустит обновленный доклад, посвящённый регулированию экосистем банков, с учётом их замечаний, сообщил глава департамент обеспечения банковского надзора регулятора Александр Данилов.

Банк России в июне опубликовал доклад, в котором предложил варианты регулирования экосистем банков. Оптимальным решением регулятор видит установление риск-чувствительного лимита для иммобилизованных активов в размере 30% от совокупного капитала, включая основные средства, вложения в нефинансовые организации и инвестфонды.

Главы крупнейших банков в письме председателю ЦБ предупредили, что предлагаемые подходы могут привести к массовому закрытию отделений в небольших городах, а также скажутся на кредитовании реального сектора экономики.

"Планируем выпустить обновленный доклад в начале октября, где основные комментарии разберем… На базе обновленной концепции мы дальше сделаем детальные опросы банковские, чтобы оценить объем иммобилизованных активов с тем, чтобы сделать полноценную капитальную калибровку, и уже на базе этого принять решение относительно всех тонких параметров нового лимита", — рассказал Данилов, выступая на международном банковском форуме.