МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Банк России не обсуждает дополнительных мер по ужесточению регулирования выдачи ипотеки, сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Набиуллина рассказала о приближении к пределу роста ипотеки в России

"По ипотеке банки все-таки более консервативные, используют чаще подтвержденные источники информации, более тщательно оценивают свои риски. По ипотеке еще нужно учесть, что здесь больше чувствительность к нашей денежно-кредитной политике….Пока мы дополнительных мер не обсуждаем", — сказал она журналистам в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".

Данилова добавила, что регулятору сейчас важно оценить все эффекты уже проведенного с 1 августа ужесточения регулирования выдачи ипотеки, а также эффект от денежно-кредитной политики и трансформации льготной программы на новостройки с 1 июля. Она добавила, что эти меры уже привели к тому, что отмечается некоторое замедление в данном сегменте.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, что привело к ажиотажному спросу на жилье и, как следствие, разгону цен на него. В результате финансовые власти начали охлаждать рынок. Так, правительство с 1 июля ужесточило условия по программе: повысило ставку по кредитам до 7% и установил единый лимит ипотечного кредита в 3 миллиона рублей. Кроме того, Банк России с 1 августа ужесточил регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом в диапазоне 15-20% от стоимости жилья.