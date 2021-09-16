МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Россия приближается к пределу роста ипотеки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать нового рекорда по выдаче жилищных кредитов в 2021 году, она рассказала, что недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. "И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки. Надо быть очень внимательным к тому, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения", — сказала Набиуллина. Более 1,2 миллиона семей улучшили жилищные условия за счет ипотеки

Она отметила, что, хотя уровень проникновения ипотеки [в России] может быть не очень большой по сравнению со многими странами, важно смотреть не просто на количество людей, которые взяли ее, или на долю к ВВП. "Ипотека — это кредит на долгие годы, его нужно обслуживать. Должен быть соответствующий уровень доходов семей", — подчеркнула председатель Банка России. Рост ипотечного кредитования "должен быть соразмерен росту доходов, но не только, надо учитывать и уровень доходов", добавила она.

Напомним, что российские власти в рамках антикризисных мер весной прошлого года приняли решение запустить программу льготной ипотеки под 6,5%.

Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась в апреле до 7,3%, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 10 триллионов рублей.

Низкое предложение и ажиотажный спрос на кредиты привели к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. В феврале этого года Набиуллина отмечала, что повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ставки. В ответ на это правительство ужесточило условия программы: с 1 июля была повышена ставка по программе до 7% и установлен единый лимит ипотечного кредита — 3 миллиона рублей.

Набиуллина также отметила, что стабилизация цен на жилье в некоторых регионах произойдет, однако снижения цен не будет.

"Я не думаю, что будет снижение цен, но какая-то стабилизация в некоторых регионах будет. Ситуация в разных регионах и внутри регионов — областные центры, маленькие города — будет очень, очень дифференцирована", — сказала она РБК.