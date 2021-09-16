Всемирный банк прекращает публиковать рейтинг Doing Business
ВБ прекращает публиковать рейтинг Doing Business об условиях ведения бизнеса в разных странах
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) перестанет выпускать доклад Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах, сообщил ВБ в своем заявлении.
"Руководство группы Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию отчета Doing Business", — говорится в сообщении.
В заявлении также отметили, что банк в дальнейшем будет работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата.
Прошлым летом Всемирный банк сообщал, что приостанавливает публикацию ежегодного отчета Doing Business для проверки корректности обработки данных. Банк обещал проверить эту обработку в последних пяти отчетах, а также запросил у World Bank Group возможность проведения независимого внутреннего аудита для проверки процессов сбора данных и их обработки для Doing Business.
В последнем опубликованном докладе в 2019 году Россия заняла 28-ю позицию в рейтинге.
https://1prime.ru/banks/20210916/834720166.html
Читайте главные экономические новости ПРАЙМ ВКонтакте