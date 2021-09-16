МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) перестанет выпускать доклад Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах, сообщил ВБ в своем заявлении. Всемирный экономический форум пройдет с 17 по 21 января

"Руководство группы Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию отчета Doing Business", — говорится в сообщении.

В заявлении также отметили, что банк в дальнейшем будет работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата.

Прошлым летом Всемирный банк сообщал, что приостанавливает публикацию ежегодного отчета Doing Business для проверки корректности обработки данных. Банк обещал проверить эту обработку в последних пяти отчетах, а также запросил у World Bank Group возможность проведения независимого внутреннего аудита для проверки процессов сбора данных и их обработки для Doing Business.

В последнем опубликованном докладе в 2019 году Россия заняла 28-ю позицию в рейтинге.