МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Банк России не считает, что сейчас на рынке необеспеченного потребительского кредитования страны есть "пузырь", но высокие темпы его роста могут привести к накоплению рисков, если их не охладить, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Набиуллина: пик инфляции ожидаем в сентябре, 4% - через год

"Мы не считаем, что это уже пузырь, пока это просто высокие темпы роста, которые могут привести к накоплению рисков, если их не охладить. Когда потребительское кредитование долго растет быстрее, чем номинальные доходы, это может создавать такие риски", — сказала она в интервью изданию РБК.

Набиуллина напомнила, что регулятор вернулся с 1 июля к "допандемическим" макропруденциальным надбавкам к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам, но и этого оказалось недостаточно, поэтому сразу ЦБ обсудил второй набор мер, который вступает в силу с 1 октября.

"От октябрьских мер мы ожидаем некоторой стабилизации темпов роста, но мы готовы будем, если необходимо, принимать и еще набор мер. Те макропруденциальные меры, которые у нас есть в арсенале, — это риск-веса в зависимости от долговой нагрузки и процентной ставки. Это механизм достаточно хороший, но он ограниченного действия", — отметила она. Банк России планирует ранжировать недобросовестных поставщиков финуслуг

Набиуллина пояснила, что из-за запаса капитала в банковской системе дальнейшее наращивание макропруденциальных надбавок может привести просто к перераспределению портфеля необеспеченных кредитов. "То есть, темпы роста необеспеченного потребительского кредитования в целом по банковской системе могут не снижаться", — заявила она.

Также, по ее словам, необходимо быстрее принимать закон о количественных ограничениях, который находится в Госдуме с весны. Соответствующий законопроект наделяет Банк России правом вводить количественные ограничения на выдачу банками и микрофинансовыми организациями отдельных видов ссуд.

Глава Банка России также спрогнозировала, что ставки по банковским вкладам вернутся на уровни, привлекательные для вкладчиков.

"Мы исходим из того, что депозитные ставки вернутся к уровню, который будет привлекательным, к положительному значению для людей. Это произойдет. Они могут уже и сейчас быть в положительной зоне — если вы, например, сейчас положите средства на годовой депозит по той ставке, которую банки предлагают, и инфляция вернется в течение года к целевому уровню в соответствии с нашим прогнозом", — сказала она в интервью РБК. Набиуллина ожидает постепенную замену доллара другими валютами

Набиуллина напомнила, что в июне наблюдался отток средств со срочных счетов, в июле была стабилизация, а в августе небольшой приток. "Сейчас последняя оперативная статистика — она еще будет уточняться — показывает вроде бы продолжение этого небольшого притока вкладов на срочные счета. Действительно, раньше было перераспределение на фондовый рынок, рынок недвижимости, на текущие счета и в потребление", — отметила глава регулятора.

По ее словам, пик перетока на фондовый рынок был в прошлом квартале, а сейчас он замедлился, как и переток средств на рынок недвижимости. "Видимо, в связи с тем, что ставки повышаются, наша ключевая ставка повышается. Мы исходим из того, что депозитные ставки вернутся к уровню, который будет привлекательным, к положительному значению для людей", — еще раз подчеркнула Набиуллина.

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады сентября снизилась до 6,15% с 6,17% в третьей декаде августа. Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года — 4,33%. А достигнутый в третьей декаде августа результат — рекордно высокий с третьей декады октября 2019 года, когда показатель составил 6,36%.