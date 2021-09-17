МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направит более 1 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами первой очереди лишенного лицензии чебоксарского банка "Мегаполис", сообщается на сайте агентства. Центробанк отозвал лицензию у банка "Мегаполис"

"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" 20 сентября начнет расчеты с кредиторами первой очереди ООО КБ "Мегаполис", чьи требования включены в реестр требований кредиторов. За счет сформированной имущественной массы на расчеты будет направлено 1,016 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит удовлетворить требования кредиторов в размере 40,28% суммы установленных требований.

ЦБ РФ с 26 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Мегаполис".

По величине активов, согласно данным ЦБ, "Мегаполис" на 1 марта занимал 234-е место в банковской системе РФ.