МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина подтвердила готовность регулятора охлаждать рынок потребительского кредитования в РФ. Центробанк хочет ограничить полную стоимость кредита по всем видам ссуд

Выступая в Совете Федерации, она отметила, что регулятор, используя те инструменты, которые у него есть, сейчас охлаждает рынок. Так, ЦБ повысил макропруденциальные надбавки по кредитам с показателем долговой нагрузки (ПДН) больше 50% и еще больше для кредитов людям с ПДН больше 80%.

"Возможно, мы будем вынуждены еще увеличить надбавки. Но все равно надбавки — не идеальный инструмент", — заявила Набиуллина.

Они работают так: банкам нужно больше капитала "замораживать" на то, чтобы выдать новый кредит, на который эти надбавки распространяются. Выдавать его становится не так выгодно. Но капитал в банковской системе распределен неравномерно, пояснила она. Набиуллина назвала сроки снижения инфляции до 4%

Получается, что макропруденциальные надбавки реально заставляют поменять свое поведение банки с не очень большим запасом капитала, а вот те, у кого капитала больше, могут игнорировать введённые ограничения и продолжать кредитовать заемщиков, уже имеющих высокую долговую нагрузку.

"Эта ситуация и на конкуренцию влияет не лучшим образом, и не дает решить главную проблему – затормозить выдачи новых необеспеченных кредитов", — заявила Набиуллина.