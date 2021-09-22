МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Банк России призывает навести порядок с оборотом персональных данных — сейчас они почти в открытом доступе, что помогает мошенникам, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Одна из тем, почему у нас так развито телефонное мошенничество, в других странах меньше, там даже, где сопоставимый уровень технологий, — у нас персональные данные практически в открытом доступе. Все получают эти данные", — сказала Набиуллина в Совете Федерации.

В результате мошеннику, который легко получает сведения о потенциальной жертве, проще вызвать доверие, пояснила она.

"С персональными данными, с их оборотом, с защитой, на мой взгляд, нужно наводить порядок", — заключила глава ЦБ.

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