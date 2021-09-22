МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Крупнейший в Крыму банк РНКБ восстановил работу банковской инфраструктуры и устройств самообслуживания, а также доступ к онлайн-банку; при этом клиенты еще могут сталкиваться с задержками некоторых платежей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ранее РНКБ сообщил о сбоях в работе сервисов, терминалов, банкоматов и мобильных приложений.

"Банк РНКБ сообщает о восстановлении работы банковской инфраструктуры и устройств (банкоматов, терминалов самообслуживания и платежных терминалов). Доступ к мобильному приложению и интернет-банку также восстановлен", — сказано в сообщении.

Сейчас банк восстанавливает деятельность вспомогательных сервисов. "В настоящее время возможны задержки проведения некоторых платежей, в ближайшее время проблема будет устранена", — добавили в банке.