Крымский РНКБ устранил сбой в работе сервисов, доступ к онлайн-банку также восстановлен
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Крупнейший в Крыму банк РНКБ восстановил работу банковской инфраструктуры и устройств самообслуживания, а также доступ к онлайн-банку; при этом клиенты еще могут сталкиваться с задержками некоторых платежей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Банк РНКБ сообщает о восстановлении работы банковской инфраструктуры и устройств (банкоматов, терминалов самообслуживания и платежных терминалов). Доступ к мобильному приложению и интернет-банку также восстановлен", — сказано в сообщении.
Сейчас банк восстанавливает деятельность вспомогательных сервисов. "В настоящее время возможны задержки проведения некоторых платежей, в ближайшее время проблема будет устранена", — добавили в банке.