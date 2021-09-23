МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Основными рисками для российских банков сейчас являются потери по реструктурированным кредитам крупнейших компаний, охлаждение потребительского и ипотечного кредитования, а также рост просроченной задолженности, перечислил в интервью РИА Новости управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев. Банк России объяснил, почему не надо прощать долги неплательщикам

"Среди основных факторов, которые могут негативно повлиять на ситуацию в банковском секторе, мы отмечаем отложенный стресс по корпоративным кредитам, в первую очередь в сегменте крупных заемщиков, подверженных влиянию макроэкономической нестабильности, задолженность которых была реструктурирована в период пандемии", — сказал он в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".

При этом, по его оценкам, крупнейшие банки имеют достаточный запас капитализации для абсорбирования ожидаемых потерь с учетом их распределения во времени. Согласно информации ЦБ, кредитные организации реструктурировали крупнейшим заемщикам ссуд на сумму более 6,1 триллиона рублей.

Другим риском является охлаждение сегментов ипотечных и потребительских кредитов, которые были драйверами роста кредитования в течение нескольких лет. Банк России в текущем году уже дважды принимал решения об ужесточении регулирования выдачи необеспеченных потребительских кредитов и один раз — по ипотеке. Эксперт объяснил, как микрозаймы скажутся на вашей кредитной истории

"Торможение этих сегментов замедлит рост базы процентных доходов, что вкупе с увеличением процентных расходов на фоне поступательного повышения ключевой ставки может привести к снижению чистой процентной маржи и финансового результата многих банков, зависимых от розничных направлений бизнеса", — пояснил Сараев.

Наконец, есть риск обесценения части новых выдач потребительских кредитов. По оценке аналитика, уровень просрочки, в первую очередь в сегменте потребительских кредитов, будет неизбежно расти по мере закрытия кредитов, выданных в текущем году, и охлаждения рынка. "Это естественное явление после бурного роста, но в текущих реалиях оно будет усилено последствиями пандемии, слабой динамикой доходов населения и повышенной инфляцией", — сказал он.

Тем не менее, текущий уровень устойчивости банковского сектора к экономической нестабильности является адекватным, и предпосылок для массового ухудшения рейтингов банков нет. "Это связано как с длительным вычищением сектора от слабых игроков, так и с высокой концентрацией сектора на госбанках, доля которых на сегодня формирует костяк банковской системы. Большинство крупных банков сформировало достаточный буфер капитала для абсорбирования потенциального ухудшения качества кредитов", — заключил Сараев.