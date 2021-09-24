МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Средний размер выданного потребительского кредита в августе текущего года вырос в стране на 23,7% в годовом выражении, до 268,5 тысячи рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Платформа Мосбиржи запустит сервис потребительского кредитования

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2021 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 268,5 тысячи рублей, увеличившись на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (в августе 2020 года – 217 тысяч рублей). С начала года средний чек потребкредита вырос на 19,1% (в январе 2021 года — 225,5 тысячи рублей). В то же время по сравнению с предыдущим месяцем средний чек потребкредита немного снизился — на 1,1% (в июле 2021 года — 271,6 тысячи рублей), — говорится в сообщении.

В то же время средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по потребкредитам в августе составил 628 баллов, снизившись за год на 6 баллов (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов). При этом для потребкредитов на суммы свыше 300 тысяч рублей, значения ПКР выросли: в диапазоне 300-500 тысяч рублей — на 2 балла, в диапазоне более 500 тысяч рублей — на 4 балла.

Самый большой средний размер выданных в августе потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (552,3 тысячи рублей), Московской области (408,8 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (400,4 тысячи рублей), Ханты-Мансийском АО (369,1 тысячи рублей) и Хабаровском крае (302,9 тысячи рублей). Россияне набирают необеспеченные кредиты

При этом снижение среднего чека потребкредита в августе по сравнению с июлем было отмечено в большинстве регионов страны. Так, самую серьезную динамику сокращения среднего размера выданных потребкредитов (среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам таких кредитов) показали Якутия (-11,4%), Саратовская область (-5,2%), Пермский край (-5,1%), а также Воронежская (-4,7%) и Свердловская (-4,6%) области. В некоторых регионах средний чек потребкредитов, напротив, вырос, в том числе, в Самарской области (+5,1%), а также в Хабаровском (+4,6%), Приморском (+3,5%) и Краснодарском (+2,2%) краях. В Москве средний размер потребкредита снизился на 0,5%, в Санкт-Петербурге же вырос на 0,8%.

"С начала года средний чек потребительского кредита вырос весьма существенно — почти на 20%. При этом определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче кредита и его параметрах является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Что особенно заметно для крупных кредитов с суммой более 300 тысяч рублей. Такие потребительские кредиты выдаются только тем гражданам, значение ПКР которых находятся на высоком уровне – 650 баллов и более", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.