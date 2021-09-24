МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Банк России утвердил базовый стандарт защиты прав и интересов клиентов акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний, документ вводит требования к объему информации для потребителей, устанавливает правила взаимодействия с ними, а также определяет порядок тестирования неквалифицированных инвесторов перед покупкой паев закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), говорится в сообщении регулятора. ЦБ призвал защитить персональные данные россиян

"Документ вводит требования к объему информации, предоставляемой потребителям, устанавливает правила взаимодействия с ними, а также определяет порядок тестирования неквалифицированных инвесторов перед покупкой паев закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ). Базовый стандарт разработан саморегулируемой организацией НАУФОР и утвержден Банком России", — сообщается там же.

Положения стандарта о тестировании и информировании граждан, признанных управляющей компанией квалифицированными инвесторами, применяются с 1 октября 2021 года, а остальные положения — с 1 апреля 2022 года, уточняется там же.

Стандарт требует раскрытия управляющей компанией (акционерным инвестиционным фондом) в офисах, на сайте, в личном кабинете клиента и мобильном приложении информации о членстве в саморегулируемой организации, о способах направления обращений и досудебного урегулирования споров. Банк России утвердил порядок тестирования клиентов на форексе

По запросу клиента ему следует предоставить информацию о размере комиссий, возможных дополнительных расходах, поясняется в сообщении.

Тестирование неквалифицированных инвесторов проводится по схожей процедуре, что и при покупке паев ЗПИФ у брокера. В частности, в случае отрицательного результата тестирования у инвестора остается возможность воспользоваться "правом на последнее слово".

"Оно позволяет купить пай ЗПИФ, но на сумму не более 100 тысяч рублей (или более, если пай выдается на сумму свыше 100 тысяч рублей в соответствии с требованиями нормативного акта Банка России) и под специальное уведомление о принятии на себя рисков и их последствий", — поясняется в сообщении.

После признания инвестора квалифицированным управляющая компания должна предупредить его о том, что этот статус открывает возможность покупать паи, которые в силу повышенных рисков предназначены для квалифицированных инвесторов.

В дальнейшем не реже одного раза в год управляющая компания обязана сообщать квалифицированному инвестору о праве подать заявление об отказе от этого статуса, добавляется в сообщении.

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