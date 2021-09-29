МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Россияне в августе взяли кредиты наличными на рекордную общую сумму в 612 миллиардов рублей, что на 5% больше июля, сообщается на сайте Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Банк России ужесточает регулирование выдачи потребкредитов

"По данным "Объединенного кредитного бюро", хранящего информацию о кредитах 97% банковских заемщиков, россияне взяли в августе кредиты наличными на общую сумму 612 миллиардов рублей. Это максимальный объем средств, которые получили заемщики в этом сегменте за один месяц, за всю историю банковского сектора", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущий рекорд был установлен в апреле, когда заемщики взяли кредиты на 610 миллиардов рублей. По сравнению с июлем объем предоставленных банками средств вырос на 5%, по сравнению с августом прошлого года — на 32%, а по сравнению с августом 2019 года — на 40%.

Среди 30 регионов, в которых банки выдали наибольший объем кредитов наличными, в Якутии наблюдался спад кредитования по сравнению с июлем на 6%, в Саратовской области динамика была нулевой. В остальных регионах был рост. Самый сильный зафиксирован в Ленинградской области (на 12%), Санкт-Петербурге (10%), Краснодарском крае (8%) и Москве (8%). В НБКИ рассказали, на какую сумму россияне брали автокредиты в августе

При этом средний размер кредита наличными сократился с 347 тысяч рублей в июле до 338 тысяч рублей в августе. Годом ранее он составлял 325 тысяч рублей. Полная стоимость кредита (процентная ставка плюс иные обязательные платежи) выросла на 1 процентный пункт — с 15,8% годовых в июле до 15,9% годовых в августе.

"Выдачи кредитов наличными установили рекорд за счет значительного увеличения числа заемщиков. С одной стороны, в августе россияне традиционно берут кредиты из-за сезона отпусков и необходимости подготовить детей к началу нового учебного года. С другой стороны, банки продолжают серьезно конкурировать друг с другом за качественных заемщиков, стараясь удерживать процентные ставки на относительно низком уровне, несмотря на повышение Банком России ключевой ставки", — прокомментировал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.