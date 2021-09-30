МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Банк России намерен в четвертом квартале рассмотреть вопрос об ужесточении выдачи потребкредитов закредитованным заемщикам и на длительные сроки, говорится в сообщении регулятора. Банк России введет новое ограничение для неопытных инвесторов

"В целях дестимулирования предоставления потребительских кредитов на длительные сроки и в целом кредитования заемщиков с уже чрезмерно высокой долговой нагрузкой Банк России планирует рассмотреть в четвертом квартале вопрос о повышении макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по таким кредитам", — сказано в сообщении.

Первый шаг по охлаждению рынка необеспеченного потребкредитования ЦБ предпринял в июле, вернув надбавки к коэффициентам риска по таким ссудам на "доковидный" уровень. Однако видимых результатов это не дало, и регулятор принял решение вновь ужесточить регулирование по кредитам в рублях с 1 октября.

Кроме того, Банк России вновь решил дестимулировать выдачу долгосрочных потребительских кредитов через изменение порядка расчета показателя долговой нагрузки (ПДН), говорится в сообщении регулятора.

"Банк России планирует внести изменения в действующий порядок расчета ПДН. Среднемесячные платежи по долгосрочным потребительским кредитам будут рассчитываться исходя из предположения, что задолженность по таким кредитам амортизируется в течение четырех лет (сейчас — пяти лет). Это увеличит значения ПДН по долгосрочным потребительским кредитам", — говорится в сообщении.

В 2019 году ЦБ уже уточнял порядок расчета показателя долговой нагрузки, скорректировав, в частности методику учета среднемесячных платежей по потребительским кредитам свыше пяти лет. Максимальный срок кредита при расчете ПДН ограничен 60 месяцами.

По данным регулятора, банки увеличивают долю долгосрочных потребительских кредитов со сроком более пяти лет. Так, во втором квартале 2021 года на такие кредиты пришлось 20,7% от всего объема предоставленных кредитов наличными. До начала пандемии доля таких кредитов в выдачах банков не превышала 11%.

"Увеличение сроков кредитования обусловлено стремлением банков выдавать кредиты на максимально возможную сумму исходя из принятой кредитной политики", — заявил ЦБ.

По его данным, средняя сумма по кредитам, предоставленным на срок более пяти лет, составляет 747 тысяч рублей, по кредитам до пяти лет — 242 тысячи рублей. "Долгосрочные потребительские кредиты характеризуются более высоким уровнем риска. Частота дефолтов заемщиков по таким кредитам в течение первого года с момента предоставления кредита почти в два раза превышает уровень дефолтов по кредитам со сроком менее пяти лет", — отметил регулятор.