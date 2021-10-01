МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Сервис "Яндекс.Маркет" до конца года начнет сотрудничество с "Тинькофф Бизнесом" по выдаче кредитов продавцам, торгующим на платформе, сообщает пресс-служба сервиса. Банк России планирует ужесточение выдачи кредитов

"С помощью "Яндекс.Маркета" продавцы смогут взять кредит для развития своего бизнеса. Первым партнёром сервиса по этой услуге стал "Тинькофф Бизнес", — говорится в сообщении.

Возможность взять кредит на развитие бизнеса будет у продавцов, которые работают на платформе более трёх месяцев. Максимальная сумма составляет 10 миллионов рублей. Для получения ссуды компания должна будет подать заявку в "личном кабинете" сервиса.

"Новая возможность станет доступна партнёрам до конца года. В дальнейшем сервис может подключить к услуге и другие банки", — отмечает сервис.

В августе "Яндекс.Маркет" объявил о запуске покупки товаров в кредит. Первым партнёром компании для предоставления этой услуги стал "Тинькофф банк".

"Яндекс.Маркет" — сервис для выбора и покупок товаров. На площадке собрано более 230 миллионов предложений почти от 25 тысяч российских и зарубежных интернет-магазинов.