МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Сбербанк начал выдавать необеспеченные потребительские кредиты в банкоматах с сенсорным экраном, говорится в сообщении кредитной организации. Сбербанк на месяц снизил ставку по "Дальневосточной ипотеке"

"Сбербанк реализовал новую возможность для клиентов — теперь оформить и получить потребительский кредит без обеспечения можно в банкоматах. Услуга доступна на устройствах самообслуживания с сенсорным экраном", — сказано в сообщении.

Минимальная сумма кредита составляет 30 тысяч рублей, максимальная — 5 миллионов рублей для клиентов зарплатных проектов и 3 миллиона рублей — для остальных клиентов, уточнили в банке.

Отмечается, что для оформления заявки на кредит необходимо авторизоваться в банкомате по карте и выбрать в меню опцию "Взять кредит". Затем указать нужную сумму и срок, проверить правильность паспортных данных, адреса, указать контактный номер телефона и в завершение ознакомиться с предварительными условиями по кредиту. Если они устраивают клиента, ему достаточно подтвердить заявку вводом ПИН-кода карты. Далее заявка направляется на рассмотрение.

Срок принятия решения по заявке сведён к минимуму и составляет от двух минут. При положительном решении кредит можно получить в течение 30 дней. Получить кредит также можно в банкомате: кредитный договор подписывается путём ввода ПИН-кода карты. Юрист перечислил способы мошенничества через банкоматы

"Сбер" расширяет возможности доступа к финансовым услугам во всех регионах страны. Процедура оформления кредита максимально упрощена и занимает всего несколько минут. Возможность получить кредит через банкомат особенно удобна тем, кто живёт вдали от наших офисов или не является активным пользователем гаджетов. Мы также видим хорошие перспективы этого продукта для жителей сельской местности и небольших городов", — прокомментировал новацию зампред правления банка Сергей Мальцев.

Согласно информации на сайте банка, потребительский кредит до 300 тысяч рублей можно оформить по ставке от 10,9% до 21,2% годовых, на сумму от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей — по ставке от 9,9% до 16,9%, на сумму свыше 1 миллиона рублей — 9,9-12,9%. Стоимость кредита зависит от того, получает ли клиент пенсию или зарплату в банке, а также от срока кредита.