МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой и ЦБ РФ до 1 декабря принять закон, наделяющий Банк России полномочиями количественно ограничивать выдачу банками и МФО потребительских кредитов, говорится в сообщении Кремля. Банк России планирует ужесточение выдачи кредитов

Срок выполнения — 1 декабря 2021 года.

"<…>Обеспечить принятие федерального закона, наделяющего Банк России полномочиями по установлению прямых количественных ограничений на объемы предоставляемых кредитными организациями и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов (займов) на потребительские цели", — говорится в сообщении.