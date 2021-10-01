МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Выдача необеспеченных потребительских кредитов в банкоматах с одной стороны повышает финансовую доступность для населения, но вместе с тем есть риски, что мошенники будут грабить людей и банки с помощью этой возможности, заявила РИА Новости руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заёмщиков" Евгения Лазарева. Сбербанк начал выдавать потребкредиты в банкоматах

Сбербанк ранее начал выдавать необеспеченные потребительские кредиты в банкоматах с сенсорным экраном. "Такое решение позволяет повысить финансовую доступность для населения. Риски здесь, в основном, на стороне банка. Ведётся запись самого клиента, его действий. ПИН-код, как аналог подписи", — заявила Лазарева.

Эксперт обратила внимание на то, что при расположении таких банкоматов необходимыми условиями являются хорошее освещение, устойчивое и защищённое интернет-соединение, безопасность персональных данных на экране от посторонних глаз. Такие аппараты должны быть больше похожи на телефонные будки с непрозрачным и укреплённым стеклом.

"С другой стороны, мошенничество, конечно, возможно. К сожалению, до сих пор в СМИ регулярно появляются сообщения об утечках баз данных клиентов банков, в том числе и "Сбера". А с учётом распространения и развития технологий Deepfake, возрастают и риски того, что злоумышленники будут грабить людей и банки с помощью этих возможностей", — указала эксперт.

"В любом случае, хотим мы или нет, но за дистанционными технологиями будущее. У нас есть регионы, где расстояния измеряются сотнями километров, и только вертолётом можно долететь зачастую. Поэтому рано или поздно такие аппараты будут широко распространены. Главное, чтобы они были безопасны для потребителей", — заключила Лазарева.