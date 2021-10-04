МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Объем одобренных российскими банками кредитов застройщикам по итогам августа вырос почти на 11% и составил 4,9 триллиона рублей, сообщает ЦБ РФ. Объем инвестиций в российскую недвижимость достиг исторического рекорда

"Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, составляет 4,9 триллиона рублей", — говорится в сообщении.

Количество счетов эскроу на 1 сентября текущего года составило более 556,7 тысячи. Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на них, по итогам августа составил 2,6 триллиона рублей, увеличившись за месяц на 8%.

При этом 468,4 миллиарда рублей со счетов эскроу по завершенным проектам строительства уже перечислены застройщикам или направлены на погашение полученных ими кредитов.

Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с июля 2019 года должны работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что получить деньги покупателей они смогут только после передачи им квартир, а строить должны на банковские кредиты — это так называемое проектное финансирование.