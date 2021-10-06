МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Сбербанк за первые три квартала текущего года выдал почти 777 тысяч ипотечных кредитов на сумму 2 триллиона рублей, говорится в сообщении банка. Российские банки начинают поднимать ставки по ипотеке

"Всего за девять месяцев 2021 года выдано почти 776,9 тысячи кредитов на сумму 2 триллиона рублей. В прошлом году за аналогичный период объем выдач составил 583 тысячи кредитов на сумму почти 1,3 триллиона рублей. Разница составляет плюс 45% к прошлому году в суммарном выражении и 25% — в количественном", — сказано в сообщении.

В результате ипотечный портфель кредитной организации по итогам трех кварталов текущего года вырос уже на 20% по сравнению с показателем за весь прошлый год — до 5,9 триллиона рублей с 4,9 триллиона на конец прошлого года. "Сегодня на Сбербанк приходится более половины всех выдач по ипотеке. Мы видим спрос населения на наш продукты на протяжении всего года. Безусловно, лидирует по-прежнему вторичный рынок, на который приходится 75% всех выдач", — отметил вице-президент Сбербанка Николай Васёв.

На рынке новостроек в первой половине года прирост обеспечила программа господдержки, выдачи банка по ней достигли 135 тысяч кредитов на 398 миллиардов рублей. И несмотря на то, что с 1 июля условия государственной программы были ужесточены, банк не понес особых потерь в сегменте кредитования покупки жилья в новостройках, в том числе из-за изменения ипотечной программы для семей с детьми, указал Васёв. Сбербанк снижает размер первого взноса по ипотеке для самозанятых

По его словам, объем выданной семейной ипотеки вырос на 64% за несколько месяцев – с 12 миллиардов рублей до 19 миллиардов. А всего в рамках программы за все время выдано 29,5 тысячи кредитов на 108 миллиардов рублей.

По всем программам больше всего ипотечных кредитов в сентябре выдано в Москве – на сумму 38,7 миллиарда рублей. Также в лидерах Санкт-Петербург, 20,7 миллиарда, и Краснодарский край – 9,6 миллиарда рублей.