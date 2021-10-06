МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Выдача ипотеки в России за девять месяцев достигла 4 триллионов рублей, к концу года объем таких кредитов превысит рекордные для рынка 5 триллионов рублей, сообщила пресс-служба банка ВТБ. Сбербанк с начала года выдал ипотечных кредитов на два триллиона рублей

"По оценке ВТБ, за девять месяцев 2021 года российские банки увеличили выдачу ипотеки на 42%, до 4 триллионов рублей. В сентябре общий объем продаж составил порядка 500 миллиардов рублей, что сопоставимо с результатом сентября прошлого года. К концу года объем выдач ипотеки превысит рекордные для рынка 5 триллионов рублей", — говорится в сообщении.

В прошлом году показатель составлял 4,4 триллиона рублей.

Вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин отметил, что четвертый квартал может стать самым успешным за всю историю ипотеки в России. "Мы прогнозируем, что ежемесячный объем сделок будут на уровне сентября", — сказал он. ВТБ ввел новые скидки по льготной ипотеке

Для ВТБ объем продаж ипотеки в сентябре стал рекордным с момента модернизации госпрограммы на жилье в новостройках — 1 июля. Клиенты банка в сентябре провели более 26 тысяч сделок на 95 миллиардов рублей. Всего с начала года ВТБ оформил ипотеку более чем на 780 миллиардов рублей, что почти на четверть превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Регионами-лидерами по объему выданных кредитов в ВТБ за девять месяцев стали Москва и Московская область (286 миллиардов рублей), Санкт-Петербург и область (66 миллиардов), Новосибирская область (29,3 миллиарда), Республика Татарстан (25 миллиардов) и Свердловская область (21 миллиард).

Наибольшие темпы роста среди госпрограмм показывает "семейная ипотека", по которой ВТБ с начала года выдал свыше 43 миллиардов рублей кредитов. После модернизации ее условий с 1 июля среднемесячный объем продаж вырос в 2,7 раза, а доля в общем объёме выдач достигла уже 12%, указали в банке.

Доля ипотеки с господдержкой составила в сентябре 8%. Спрос на нее остался на уровне августа — более 6 миллиардов рублей. Всего с начала года клиенты ВТБ оформили по ней кредиты на 165 миллиардов рублей.