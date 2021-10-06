МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российские банки с начала пандемии реструктуризировали россиянам кредитов на сумму свыше одного триллиона рублей, сообщает Банк России. Банк России прогнозирует замедление годовой инфляции

"С начала пандемии в адрес кредитных организаций от заемщиков получено 3,927 миллиона обращений об изменении условий кредитного договора. Банками проведена реструктуризация более 2,1 миллиона кредитных договоров физических лиц на сумму 1,004 триллиона рублей" — говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ РФ, по состоянию на 29 сентября банки рассмотрели 99% всех полученных обращений. Одобрено было почти 2,3 миллиона заявлений, или 59,1% от рассмотренных, при этом банки отказали в 1,589 миллиона случаев.

Регулятор указал, что кредитные каникулы, ипотечные каникулы и внутрибанковские программы реструктуризации оказались эффективными инструментами помощи заемщикам во время пандемии. При этом на данный момент потребность в такой поддержке у граждан в значительной степени удовлетворена: количество обращений существенно снизилось по сравнению с началом мониторинга. Российские банки оценили потенциал кредитования через банкоматы

ЦБ весной прошлого года с началом пандемии начал вводить послабления в банковском секторе, которые были направлены на поддержку россиян и предприятий, столкнувшихся со снижением доходов. Осенью 2020 года регулятор начал постепенно сворачивать меры, продляя некоторые из них.

Рекомендация кредиторам реструктуризировать кредиты и займы россиян, малого и среднего бизнеса, финансовое положение которых ухудшилось вследствие пандемии, а также не начислять им штрафы за просрочки, действовала до 1 октября 2021 года. Дальше Банк России решил эту меру не продлевать, отметив, что банки достаточно активно пользуются данным механизмом в рамках собственных программ.