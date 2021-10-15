МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Эффект ужесточения денежно-кредитной политики в России пока не проявил себя в полной мере: темпы роста кредитования по-прежнему выражаются двузначными числами, но к концу текущего года они начнут замедляться, говорится в докладе, подготовленном аналитикам Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР). Документ есть в распоряжении РИА Новости. ЦБ хочет обязать банки предлагать заемщикам кредит без допуслуг

"В России Центральный банк начал повышать ключевую ставку только в апреле этого года, поэтому объем кредитования еще продолжает расти двузначными цифрами, и эффект от ужесточения кредитной политики пока не проявил себя в полной мере. Ужесточение денежно-кредитной политики, скорее всего, приведет к повышению ставок кредитования и снижению темпов роста кредитования, которые могут наблюдаться к концу этого года и в 2022 году", — говорится в докладе.

Авторы отмечают, что в России рост кредитов и депозитов во второй половине 2020 года ускорился с 9% и 8% соответственно до 13% каждый. А в текущем году эти показатели продолжили расти такими же темпами, достигнув годового темпа роста в 13% к концу первой половины года.

При этом в странах, где ужесточение денежно-кредитной политики началось уже в прошлом году, таких как Турция и Армения, ставки кредитования уже выросли, а рост кредитования значительно замедлился. "Например, в Турции годовой рост кредитования снизился за первую половину текущего года на 15% — до 20%, в то время как в Армении этот показатель упал за аналогичный период на 12% — до 2%", — говорится в докладе. Банк России не ждет массовых дефолтов по ипотеке

Большинство центральных банков Черноморского региона начали ужесточать денежно-кредитную политику совсем недавно в ответ на усилившееся инфляционное давление. Эффект от этих шагов, по мнению ЧБТР, может проявиться только к началу следующего года.

"Поскольку инфляционные риски продолжают расти как в глобальном масштабе, так и в странах черноморского региона, центральные банки, вероятно, продолжат проводить жесткую денежно-кредитную политику для дальнейшего повышения ставок, и в результате в ближайшие месяцы в странах-членах ЧБТР ожидается некоторое замедление или даже сокращение объемов кредитования, которое затронет не только корпоративный сектор, но и физических лиц", — говорится в докладе.

"Кроме того, более высокая процентная ставка повлияет на цены активов на финансовых рынках, что станет еще одной проблемой, с которой придется столкнуться финансовому сектору", — предупреждают аналитики.