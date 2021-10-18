МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Банки начнут подключать карты "Мир" к сервису Google Pay с 26 октября. Об этом сообщили "Известия".

При этом отмечается, что прогнозов по срокам предоставления технологии клиентам на рынке еще нет. Они будут различаться согласно индивидуальным планам банков. В Центробанке и платежной системе "Мир" на запрос о подключении к иностранным сервисам оперативно не ответили. Бизнесмены готовы сменить банк из-за устаревших цифровых сервисов

Вице-президент "Ренессанс Кредита" Петр Карпов указал на то, что телефонами с операционной системой Android пользуются около 70% клиентов.

"Среди клиентов с картами "Мир" их доля еще выше. Мы ожидаем общий дальнейший рост токенизации и возможный переток клиентов в Google Pay из других мобильных кошельков", — добавил он.