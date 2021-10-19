МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Российские микрофинансовые организации в сентябре выдали 2,21 миллиона микрозаймов, что на 5,5% меньше результата предыдущего месяца, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Эксперты выяснили, на какую сумму россияне чаще всего берут кредиты

"По данным 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2021 года количество выданных микрозаймов или займов "до зарплаты" (до 30 тысяч рублей) составило 2,21 миллиона единиц. По сравнению с предыдущим месяцем в сентябре текущего года количество выданных микрозаймов сократилось на 5,5% (в августе 2021 года — 2,34 миллиона единиц)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество займов "до зарплаты" в регионах РФ в сентябре было выдано в Москве (115,5 тысячи единиц), Московской области (102 тысячи единиц), Краснодарском крае (78,8 тысячи единиц), Свердловской области (76,3 тысячи единиц) и Республике Башкортостан (74,6 тысячи единиц).

При этом сокращение выдачи микрозаймов в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем было отмечено в абсолютном большинстве регионов страны. Самую серьезную динамику снижения количества выданных займов "до зарплаты" (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Приморский край (-12,4%), Белгородская область (-12,2%), Республика Саха (Якутия) (-9,3%), а также Архангельская (-8,9%) и Свердловская (-8%) области. Единственный регион, в котором был отмечен рост выдачи микрозаймов — Самарская область (+3,7%). Без изменений в сентябре по сравнению с августом остался показатель Республики Татарстан. В Москве и Санкт-Петербурге количество микрозаймов за месяц снизилось на 4% и 4,7% соответственно.

"Выдача в сегменте микрозаймов сокращается второй месяц подряд. Но, в целом, ситуация здесь остается стабильной — последние семь месяцев количество выданных займов находится на уровне 2,2-2,4 миллиона штук в месяц. С одной стороны, это существенно выше аналогичных прошлогодних показателей…. Вместе с тем, мы видим тренд на снижение выдачи займов "до зарплаты", который наметился в августе-сентябре. Однако пока сложно сказать, насколько долгосрочным он окажется", — подчеркнул директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.