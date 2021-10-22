2021-10-22T15:14:38+03:00
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2021-10-22T15:14:38+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20211022/835016053.html
Банк России отметил рост кредитования
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ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РОСТА КРЕДИТОВАНИЯ В РФ ОСТАЮТСЯ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ, НЕМНОГО ЗАМЕДЛИЛСЯ РОСТ В ПОТРЕБКРЕДИТАХ, А ИПОТЕКА ВНОВЬ УСКОРИЛАСЬ — НАБИУЛЛИНА Новость дополняется ПРАЙМ, 22.10.2021
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РОСТА КРЕДИТОВАНИЯ В РФ ОСТАЮТСЯ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ, НЕМНОГО ЗАМЕДЛИЛСЯ РОСТ В ПОТРЕБКРЕДИТАХ, А ИПОТЕКА ВНОВЬ УСКОРИЛАСЬ — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется