2021-10-22T15:14:38+03:00

2021-10-22T15:14:38+03:00

2021-10-22T15:14:38+03:00

2021

https://1prime.ru/banks/20211022/835016053.html

Банк России отметил рост кредитования

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РОСТА КРЕДИТОВАНИЯ В РФ ОСТАЮТСЯ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ, НЕМНОГО ЗАМЕДЛИЛСЯ РОСТ В ПОТРЕБКРЕДИТАХ, А ИПОТЕКА ВНОВЬ УСКОРИЛАСЬ — НАБИУЛЛИНА Новость дополняется ПРАЙМ, 22.10.2021

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60