МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РОСТА КРЕДИТОВАНИЯ В РФ ОСТАЮТСЯ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ, НЕМНОГО ЗАМЕДЛИЛСЯ РОСТ В ПОТРЕБКРЕДИТАХ, А ИПОТЕКА ВНОВЬ УСКОРИЛАСЬ — НАБИУЛЛИНА

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