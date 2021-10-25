МИНСК, 25 окт — ПРАЙМ. Российские "Газпром" и Газпромбанк пролонгировали кредит дочернему Белгазпромбанку, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского банка. "Газпром" назвал объем поставок газа по "Силе Сибири" в Китай

"Основные акционеры "Белгазпромбанка" ПАО "Газпром" и "Банк ГПБ" (Газпромбанк, АО) пролонгировали предоставленный в равных долях субординированный кредит на общую сумму 4,96 миллиарда российских рублей", — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте банка.

Подчеркивается, что "пролонгация субординированного кредита обеспечит банку сохранение нормативного капитала на должном уровне для продолжения поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, а также экспортных предприятий, ориентированных на российский рынок, тем самым способствуя укреплению внешнеторговых связей между Республикой Беларусь и Российской Федерацией".

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,818% акций банка. По состоянию на 1 января 2021 года по размеру нормативного капитала Белгазпромбанк занимал пятое место в белорусской банковской системе и был крупнейшим частным банком страны. Белгазпромбанк включен Нацбанком (ЦБ) Белоруссии в число системно значимых банков группы значимости I. В "Газпроме" рассказали, от чего будет зависеть экспорт газа в 2022 году

В июне 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвигавшийся на президентский пост в Белоруссии Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа из топ-менеджеров, выводившая деньги за границу. 17 февраля в Минске началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении топ-менеджеров банка во главе с Бабарико, всего в уголовном деле было восемь фигурантов. Все они признали вину, за исключением Бабарико.

Экс-банкира обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях — в особо крупном размере. Верховным судом бывший банкир приговорен к 14 годам исправительной колонии усиленного режима и штрафу. Он и его адвокаты тогда заявили, что считают уголовное преследование политически мотивированным, и связывали его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента республики в 2020 году.