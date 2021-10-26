МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. По данным Национального бюро кредитных историй, средний размер выданного потребительского кредита в прошедшем квартале вырос в стране на 27,7% в годовом выражении, до 270,9 тысячи рублей. Банки могут обязать сообщать желающим взять кредит об их долгах

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в третьем квартале 2021 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 270,9 тысячи рублей, увеличившись на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (в третьем квартале 2020 года – 212,2 тысячи рублей)", — говорится в сообщении. В то же время по сравнению со вторым кварталом показатель, напротив, снизился — на 3,7% (с 281,2 тысячи рублей).

При этом снижение среднего потребкредита по сравнению с предыдущим кварталом было отмечено в большинстве субъектов РФ. Так, самую серьезную динамику (среди 30 лидеров по объемам таких кредитов) продемонстрировали Татарстан (-11%) и Башкирия (-9%), Нижегородская область (-8,9%), а также Красноярский (-8,6%) и Приморский (-7,8%) края. Напротив, вырос, например, на 1,1% средний размер кредита в Алтайском крае и Ростовской области. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер потребкредита снизился на 1,8% и 5,2% соответственно.

Последний год средний размер потребительского кредита рос постоянно, а пик этого роста пришелся на второй квартал 2021 года, однако затем показатель впервые за год немного снизился, позволяя говорить о некоторой его стабилизации, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Средний размер потребкредита в сентябре составил 271,5 тысячи рублей, что на 0,7% больше, чем в предыдущем месяце (269,5 тысячи) и на 35,3% больше, чем в сентябре прошлого года (200,7 тысячи рублей). Эксперт рассказал, когда кредит выгоднее, чем откладывать на покупку

В то же время средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по потребкредитам в сентябре составил 628 баллов (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов).

"Определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Что особенно заметно для крупных кредитов с суммой более 300 тысяч рублей. Такие потребительские кредиты выдаются только тем гражданам, значение ПКР которых находятся на достаточно высоком уровне — 650 баллов и более", — прокомментировал Волков.