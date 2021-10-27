МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Банк России планирует продлить послабления для банков по кредитам компаниям, которые попали под санкции, сообщила пресс-служба регулятора. Центробанк рассмотрит продление компенсаций бизнесу за использование СБП

Регулятор в апреле 2018 года разрешил российским банкам не ухудшать качество кредитов, предоставленных попавшим под санкции США компаниям. Тем самым банки получили возможность не формировать дополнительные резервы по кредитам таким юрлицам. Кроме того, ЦБ установил льготный расчет норматива Н6 для участников гособоронзаказа и санкционных компаний. Такое послабление было введено ЦБ до 2021 года.

О том, что ЦБ может не продлить эту льготу сообщил ранее член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "В части резервов по компаниям под санкциями ситуация отличается, и мы планируем продление данных послаблений. Детали будут озвучены нами несколько позже", — говорится в сообщении регулятора.

При этом Пьянов сообщал также, что ВТБ получил разъяснение от ЦБ, что льгота по формированию резервов российскими банками на все потери по украинским рискам истекает до конца года и не будет продлена.

В Банке России заявили на это, что послабления по резервам в отношении украинских активов истекли в прошлом году, и их не планировалось дополнительно продлевать. "Они и так действовали долго, с 2014 года, и у банков было более чем достаточно времени, чтобы постепенно создать необходимые резервы. Некоторые банки это уже давно сделали. Также в этом году прибыль банков ожидается рекордной, так что проблем с дорезервированием возникнуть не должно", — указали в пресс-службе.