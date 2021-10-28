МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Сбербанк улучшил прогноз по росту своего корпоративного кредитования в 2021 году до 8-12%, розничного — до 20-22%, говорится в презентации банка. Сбербанк за девять месяцев заработал рекордную чистую прибыль по МСФО

Согласно материалам кредитной организации, банк улучшил прогноз по кредитованию физлиц и юрлиц в целом по сектору в России, и сам собирается расти в соответствии с ним.

В предыдущем прогнозе, обнародованном в конце июля, Сбербанк ждал, что корпоративные кредиты в России вырастут на 6–8%, а розничные – на 18–20%. Тогда банк также рассчитывал расти вместе с сектором.

Сбербанк также улучшил прогноз по росту средств корпоративных клиентов в 2021 году до 20-22%, по розничным по-прежнему ждет на 7-9%=.

Предыдущий прогноз предполагал рост средств корпоративных клиентов на уровне 17-19%.

Сбербанк ранее в четверг сообщил, что в третьем квартале нарастил чистую прибыль по МСФО на 28,3% — до 348,3 миллиарда рублей, в результате его прибыль за девять месяцев увеличилась в 1,7 раза — до 978,1 миллиарда рублей.

Кроме того, Сбербанк сохранил прогноз выручки своего нефинансового бизнеса по итогам текущего года: ждет ее роста минимум в 2,8 раза — более чем до 200 миллиардов рублей.

По итогам девяти месяцев банк нарастил выручку данного сегмента в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 121,7 миллиарда рублей.

Банк также не стал менять прогноз по достаточности базового капитала первого уровня — на конец года ждет ее около 14%. Этого уровня, согласно дивидендной политике банка, достаточно для выплаты дивидендов в размере 50% чистой прибыли по МСФО.

В то же время Сбербанк улучшил ожидания по рентабельности капитала: теперь прогнозирует свыше 23% вместо прежних более 22%. Прогноз по росту чистых комиссионных доходов остался на уровне "более 10%". При этом рост операционных доходов по-прежнему ожидается на уровне 12-15%, стоимость риска — 70-90 базисных пунктов.

Наконец, банк повысил прогноз по чистой процентной марже в текущем году — до 5,25% с 5,2%%.

Помимо этого, Сбербанк немного улучшил прогноз среднегодового курса рубля на текущий год — до 73,1 рубля за доллар с предыдущей оценки в 73,6 рубля за доллар, следует из презентации кредитной организации.

При этом теперь банк ждет, что стоимость нефти марки Urals в среднем за год составит 69 долларов за баррель против июльского прогноза в 67 долларов за баррель.

Сбербанк также повысил ожидания по росту российской экономики по итогам 2021 года до 4,4% с предыдущей оценки в 4,2%, годовая инфляция ожидается на уровне 7,6%.

Банк России ждет по итогам текущего года инфляцию на уровне 7,4-7,9%, в следующем году — 4-4,5%. При этом Минэкономразвития прогнозируют инфляцию в стране на текущий год на уровне 7,4%, в 2022 году — 4%.

Сбербанк ждет ключевую ставку Банка России на конец 2021 года на уровне 7,75% годовых.

ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку на 0,75 процентного пункта — до 7,5% годовых. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина намекнула на готовность к ястребиным шагам и в декабре, допустив повышение ставки на величину вплоть до 1 процентного пункта.

Это было шестое подряд повышение ставки Банком России, реагирующим на разгон инфляции в стране. По данным Минэкономразвития, по состоянию на 25 октября годовая инфляция ускорилась до 7,97%. Прогноз ЦБ на конец года составляет 7,4-7,9%.