МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Рост числа обращений за реструктуризацией кредитов может иметь место до конца года, однако вряд ли этот спрос будет значительным, поделился мнением с РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Крупным московским работодателям предложили льготные кредиты

В октябре Банк России рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным кооперативам пойти навстречу гражданам, а также компаниям малого и среднего бизнеса, которые обратятся за реструктуризацией кредитов с 1 ноября по 31 декабря 2021 года, и рассмотреть возможность изменения условий ранее предоставленных кредитов.

"В ноябре-декабре может наблюдаться рост числа обращений за реструктуризациями, однако он вряд ли будет значительным. Влияние текущих нерабочих дней на доход граждан будет ограниченным с учетом их относительно небольшой продолжительности. К тому же в период нерабочих дней продолжает работать существенное число компаний и предприятий, многие работодатели переводят всех сотрудников на удаленную работу с сохранением зарплаты", — отметил собеседник агентства.

Впрочем, по мнению эксперта, ситуация с запросами на реструктуризацию может несколько обостриться в тех регионах, где нерабочие дни будут продлены. Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в рамках противодействия распространению коронавируса. При этом отдельные субъекты РФ могли установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.