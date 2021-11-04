МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Банк Англии на заседании в четверг сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,1%, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Великобритания хочет заключить соглашение о свободной торговле c США

Соответствующие данные британский центробанк опубликует 4 ноября в 15.00 мск.

В 12.00 мск исследовательская организация Markit Economics опубликует окончательную оценку композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны за октябрь. Аналитики полагают, что показатель сократился до 54,3 пункта с 56,2 пункта в сентябре, как и показала предварительная оценка.

В 15.30 мск минтруда США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 30 октября. Аналитики предполагают, что показатель снизился на 6 тысяч – до 275 тысяч заявок.

В то же время бюро экономического анализа министерства торговли США сообщит данные о состоянии торгового баланса в стране. По мнению экспертов, дефицит торгового баланса в сентябре вырос на 7,2 миллиарда долларов, или на 9,8% к августу — до 80,5 миллиарда долларов.