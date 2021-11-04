МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк откроет свой первый международный научно-исследовательский центр в Европе, говорится в пресс-релизе кредитной организации. Центробанк Британии сохранил учетную ставку на уровне 0,1%

"Центр откроется в Берлине и будет ориентирован на привлечение высококлассных IT-разработчиков, архитекторов и специалистов в области Machine Learning (машинного обучения — ред.)", — сказано в сообщении.

Планируется, что центр начнет свою работу в первом квартале 2022 года, после получения одобрения местного регулятора.