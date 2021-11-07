Греф оценил риск пузыря в российском потребкредитовании
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк не видит признаков пузыря в своем портфеле потребительских кредитов, качество которого находится на стабильно высоком уровне, заявил в интервью РИА Новости глава банка Герман Греф.
"Кредитная политика Сбербанка направлена на ответственное кредитование. Каждая выдача кредита осуществляется исходя из финансовой возможности клиента своевременно и в полном объеме исполнять все свои обязательства без ущерба для качества жизни. Это позволяет нам сохранять качество портфеля на стабильно высоком уровне. На стороне Сбера признаков пузыря мы не видим", — прокомментировал он вопрос о риске пузыря в потребкредитовании.
По словам Грефа, в настоящее время отмечается эффект отложенного спроса: люди не купили что-то в 2020 году и пытаются приобрести это в 2021 году. При этом пандемийные годы показали, что население имеет высокую платежную дисциплину, добавил глава Сбербанка.
Банк России обеспокоен ростом потребкредитования в стране и принимает меры по его охлаждению. Первый шаг ЦБ предпринял в июле, вернув надбавки к коэффициентам риска по таким ссудам на "доковидный" уровень. Однако видимых результатов это не дало, и регулятор принял решение вновь ужесточить регулирование — с 1 октября. ЦБ отмечал, что хотя качество кредитов пока стабильно, на фоне агрессивной динамики выдач таких ссуд и высокого уровня долговой нагрузки населения может произойти некоторый рост "плохих" долгов.
Высказал опасения по поводу потребкредитования и помощник президента России Максим Орешкин. В сентябре он заявил, что ограничение потребительского кредитования в России помогло бы стимулировать другие виды кредитования и дать больше пространства для денежно-кредитной политики, что позволило бы экономике восстанавливаться более эффективно.
Сейчас для сдерживания роста долговой нагрузки населения по необеспеченным потребительским кредитам в стране разработан заонопроект, дающий Банку России право вводить количественные ограничения на выдачу отдельных видов кредитов и займов кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО). Он уже принят Госдумой в первом чтении.
Греф отметил, что Банк России уже обладает эффективными инструментами для противодействия рискам в сфере кредитования, при этом в совокупности с количественными ограничениями они позволят ЦБ осуществлять эффективное регулирование при появлении предпосылок к формированию пузыря на рынке розничного кредитования.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 11.00 мск.
https://1prime.ru/banks/20211107/835144246.html