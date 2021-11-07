МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк не видит признаков пузыря в своем портфеле потребительских кредитов, качество которого находится на стабильно высоком уровне, заявил в интервью РИА Новости глава банка Герман Греф. Россиянам подсказали, как взять кредит при плохой кредитной истории

"Кредитная политика Сбербанка направлена на ответственное кредитование. Каждая выдача кредита осуществляется исходя из финансовой возможности клиента своевременно и в полном объеме исполнять все свои обязательства без ущерба для качества жизни. Это позволяет нам сохранять качество портфеля на стабильно высоком уровне. На стороне Сбера признаков пузыря мы не видим", — прокомментировал он вопрос о риске пузыря в потребкредитовании.

По словам Грефа, в настоящее время отмечается эффект отложенного спроса: люди не купили что-то в 2020 году и пытаются приобрести это в 2021 году. При этом пандемийные годы показали, что население имеет высокую платежную дисциплину, добавил глава Сбербанка.

Банк России обеспокоен ростом потребкредитования в стране и принимает меры по его охлаждению. Первый шаг ЦБ предпринял в июле, вернув надбавки к коэффициентам риска по таким ссудам на "доковидный" уровень. Однако видимых результатов это не дало, и регулятор принял решение вновь ужесточить регулирование — с 1 октября. ЦБ отмечал, что хотя качество кредитов пока стабильно, на фоне агрессивной динамики выдач таких ссуд и высокого уровня долговой нагрузки населения может произойти некоторый рост "плохих" долгов.

Высказал опасения по поводу потребкредитования и помощник президента России Максим Орешкин. В сентябре он заявил, что ограничение потребительского кредитования в России помогло бы стимулировать другие виды кредитования и дать больше пространства для денежно-кредитной политики, что позволило бы экономике восстанавливаться более эффективно.

Сейчас для сдерживания роста долговой нагрузки населения по необеспеченным потребительским кредитам в стране разработан заонопроект, дающий Банку России право вводить количественные ограничения на выдачу отдельных видов кредитов и займов кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО). Он уже принят Госдумой в первом чтении.

Греф отметил, что Банк России уже обладает эффективными инструментами для противодействия рискам в сфере кредитования, при этом в совокупности с количественными ограничениями они позволят ЦБ осуществлять эффективное регулирование при появлении предпосылок к формированию пузыря на рынке розничного кредитования.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 11.00 мск.