Ведомости: банки не захотели вычислять прожиточный минимум россиян для взыскания долгов
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Российские кредитные организации не хотят самостоятельно вычислять сумму прожиточного минимума должников, которую нельзя будет взыскивать. Как пишет газета "Ведомости", они намерены переложить подсчеты на судебных приставов.
Издание со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) в Министерство юстиции пишет: опасения банкиров связаны с тем, что такие подходы вынудят кредитные организации закладывать новые риски в ставки по кредитам. Помимо этого они опасаются негативного влияния от такой практики на платежную дисциплину заемщиков.
Отмечается, что уже с февраля следующего года соответствующие поправки в Гражданский процессуальный кодекс и закон об исполнительном производстве должны вступить в силу. Они позволят должникам сохранять на счетах суммы в размере МРОТ (минимальный размер оплаты труда в стране) после всех взысканий.
После вступления документа в силу, человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации из-за долговой нагрузки, сможет определить один счет, на котором будет гарантированно сохраняться минимальный доход.
Главная этого документа — поэтапно добиться того, чтобы абсолютно все граждане страны имели доход не ниже величины прожиточного минимума.
Напомним, что в России в соответствии с законодательством человек считается малоимущим, если его доход меньше прожиточного минимума. В этом году прожиточный минимум составляет 11 653 рубля. В следующем он запланирован в размере 11 950 рублей.
https://1prime.ru/banks/20211108/835150209.html