МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Российские кредитные организации не хотят самостоятельно вычислять сумму прожиточного минимума должников, которую нельзя будет взыскивать. Как пишет газета "Ведомости", они намерены переложить подсчеты на судебных приставов. СМИ сообщили о налоговом счете Илона Маска на $15 миллиардов

Издание со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) в Министерство юстиции пишет: опасения банкиров связаны с тем, что такие подходы вынудят кредитные организации закладывать новые риски в ставки по кредитам. Помимо этого они опасаются негативного влияния от такой практики на платежную дисциплину заемщиков.

Отмечается, что уже с февраля следующего года соответствующие поправки в Гражданский процессуальный кодекс и закон об исполнительном производстве должны вступить в силу. Они позволят должникам сохранять на счетах суммы в размере МРОТ (минимальный размер оплаты труда в стране) после всех взысканий.

После вступления документа в силу, человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации из-за долговой нагрузки, сможет определить один счет, на котором будет гарантированно сохраняться минимальный доход.

Главная этого документа — поэтапно добиться того, чтобы абсолютно все граждане страны имели доход не ниже величины прожиточного минимума.

Напомним, что в России в соответствии с законодательством человек считается малоимущим, если его доход меньше прожиточного минимума. В этом году прожиточный минимум составляет 11 653 рубля. В следующем он запланирован в размере 11 950 рублей.