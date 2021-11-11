МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Россияне в январе-октябре взяли рекордные 15,8 миллиона кредитов наличными, что больше аналогичного показателя за весь 2020 год, а также за весь 2019 год, сообщается на сайте Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Предприниматели активно обращаются за льготным кредитом "ФОТ 3.0"

"За 10 месяцев россияне взяли 15,8 миллиона кредитов наличными — на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года (11,6 миллиона кредитов). Это больше, чем за весь 2020 год (14,5 миллиона) и даже больше, чем за весь 2019 год, когда россияне взяли рекордные 15,3 миллиона кредитов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в октябре банки РФ предоставили 1,6 миллиона кредитов наличными, что на 22% больше, чем в октябре прошлого года.

Рост кредитования за сентябрь-октябрь, по данным ОКБ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел во всех 30 регионах, лидирующих по количеству выданных в сентябре кредитов наличными. Наибольший рост был в Татарстане (на 44%), Иркутской области (43%), Московской и Тюменской областях (по 41%), Ростовской области, Башкортостане и Москве (по 40%). При этом, наименьший рост был в Алтайском и Приморском крае, Нижегородской и Омской областях (по 30%).

"Выдачи кредитов наличными на фоне роста потребительского спроса в прошлом месяце вновь оказались на высоком уровне, несмотря на попытки ЦБ охладить необеспеченное потребительское кредитование с помощью дополнительных макропруденциальных мер, начавших действовать с октября. Повышение ключевой ставки тоже не снизило заинтересованность населения в заемных средствах, поэтому мы ожидаем, что общее количество выданных кредитов наличными к концу года приблизится к 20 миллионам", — приводятся в сообщении слова гендиректора ОКБ Артура Александровича.